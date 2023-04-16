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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. أمين عام بيت العائلة ببورسعيد يقدم التهنئة للأقباط بعيد القيامة المجيد

أمين عام بيت العائلة
أمين عام بيت العائلة ببورسعيد يقدم التهنئة للأقباط
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زار الشيخ محمد عفيفى، مدير عام الوعظ بمنطقة بورسعيد الأزهرية، وأمين عام بيت العائلة المصري ببورسعيد، مساء أمس السبت، عددًا من كنائس المحافظة، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بالمحافظة، بمناسبة "عيد القيامة المجيد"، متمنيًا لهم أن تعود عليهم هذه المناسبات بالخير والسلام.

ورافق أمين عام بيت العائلة ببورسعيد، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال زيارته الكنائس في مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، مقدمًا التهاني للكهنة وشعب الكنائس. 

وأعرب مدير وعظ بورسعيد عن سعادته البالغة بالعلاقة التي تربط المصريين مسلمين ومسيحيين، والتي تنبع من الفهم الصحيح للدِّين، موضحًا على أن معاني المحبة والسلام والإيخاء تنبع من قلبيهما فهم قطبي الأمة ونعيش جميعنا على أرض واحدة وتحت سماء واحدة وتهنئتنا لإخواننا في الوطن ليست من باب المجاملة أو الشكليات، وإنما هي تأكيد لفهمنا لتعاليم ديننا الحنيف. 

وأشار الشيخ محمد عفيفى، أنه ووفد من المنطقة الأزهرية وبيت العائلة المصرية ببورسعيد يقوم اليوم وغدا الأحد، بعدد من الزيارات للكنائس بالمحافظة لتقديم التهنئة للإخوة الاقباط، مؤكدا أنَّ علاقة المسلمين والمسيحيين تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء، وأنَّ هذه الأخوَّة ستظلُّ دائمًا الرباط المتين الذي يَشتدُّ به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات.

وأكد أمين عام بيت العائلة المصري ببورسعيد، على أن هذه الزيارات تتم كل عام واعتدنا على تبادل التهاني في الأعياد مسلمين ومسيحيين للتجديد الدائم لأواصر الصداقة والمحبة والالتفاف حول النسيج الوطني المصري المتين الذي يجمع المسلمين والمسيحين، انعكاسًا للتعاون والعلاقة التي تربط بين الأزهر الشريف والكنيسة في مختلف المجالات.

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