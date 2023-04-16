محافظ الأقصر يقدم «العيديات» لأطفال الجمعيات بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور

قدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، التهنئة لأطفال جمعية أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية للبنات بالكرنك، وجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية للبنين بالأقصر، بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.

وقام المستشار مصطفى ألهم، خلال زيارة مقر الجمعيتين، والتي رافقه خلالها محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بتقديم عدد من الهدايا والمعايدات للأطفال، موجها لهم التهنئة بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

وأكد ألهم، خلال الزيارة أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون رمزا للتسامح ويدًا واحداة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، وأن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في النهوض وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.

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معايدات الأطفال (2)

معايدات الأطفال (3)

معايدات الأطفال (3)

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معايدات الأطفال (4)

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معايدات الأطفال (5)

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معايدات الأطفال (9)

معايدات الأطفال (10)