قيادات محافظة الأقصر يزورون كنائس الطوائف المسيحية للتهنئة بعيد القيامة المجيد.. صور

أجرى وفد من قيادات محافظة الأقصر، زيارة إلى كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في أجواء تسودها روح الإخاء والمحبة.

ترأس الوفد، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يرافقه اللواء خالد عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، واللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

بدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، حيث كان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من القيادات الدينية للكنيسة الأرثوذكسية.

ثم توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له إلى مقر الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر وعدد من القيادات الدينية للكنيسة.

كما توجه المحافظ إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع كورنيش النيل، حيث كان في استقبال المحافظ الأنبا عمانوئيبل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمودة والتسامح التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، وأن المصريين جميعا شركاء في بنيان واحد ونسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان.

كما قدم رئيس جامعة الأقصر، التهنئة للآباء والقساوسة والمواطنين بعيد القيامة المجيد، متمنيًا السعادة والخير لجميع المسيحيين في عيدهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان.

وتقدم، رئيس جامعة الأقصر، باسم أسرة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، متمنيًا لهم المحبة والسلام.

وأشار الدكتور حمدي محمد حسين، إلى أن ترابط المسلمين والمسيحيين هو حائط الصد القوي لمواجهة محاولات زرع الفتنة والتحديات التي تواجه بلادنا خارجيًا وداخليًا، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.

زيارة رئيس جامعة الأقصر (1)

زيارة رئيس جامعة الأقصر (2)

زيارة رئيس جامعة الأقصر (3)

زيارة رئيس جامعة الأقصر (4)

زيارة رئيس جامعة الأقصر (5)

زيارة رئيس جامعة الأقصر (6)

زيارة رئيس جامعة الأقصر (7)

زيارة رئيس جامعة الأقصر (8)

زيارة رئيس جامعة الأقصر (9)

زيارة رئيس جامعة الأقصر (10)

زيارة رئيس جامعة الأقصر (11)

زيارة رئيس جامعة الأقصر (12)

زيارة رئيس جامعة الأقصر (13)

زيارة رئيس جامعة الأقصر (14)

زيارة قيادات محافظة الاقصر (1)

زيارة قيادات محافظة الاقصر (2)

زيارة قيادات محافظة الاقصر (3)

زيارة قيادات محافظة الاقصر (4)

زيارة قيادات محافظة الاقصر (5)

زيارة قيادات محافظة الاقصر (6)

زيارة قيادات محافظة الاقصر (7)

زيارة قيادات محافظة الاقصر (8)

زيارة قيادات محافظة الاقصر (9)

زيارة قيادات محافظة الاقصر (10)

زيارة قيادات محافظة الاقصر (11)

زيارة قيادات محافظة الاقصر (12)

زيارة قيادات محافظة الاقصر (13)