القوات الجوية السودانية تعتزم "مسح" مناطق الدعم السريع

أعلنت القوات الجوية السودانية، مساء اليوم السبت، اعتزامها إجراء عملية مسح كامل لمناطق قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات عنيفة مع الجيش، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرى في صفوف المدنيين، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأوضحت في بيان لها: "القوات الجوية السودانية ستقوم بعملية مسح كامل لمناطق تواجد ميليشيا الدعم السريع المتمردة".

وناشدت المواطنين البقاء في منازلهم خلال إجراء المسح الجوي لكامل مواقع قوات الدعم السريع.

وصباح اليوم السبت، نشبت مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.