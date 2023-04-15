إنتر ميلان «الأوروبي» يخسر من مونزا بالدوري الإيطالي

خسر فريق إنتر ميلان، مساء اليوم السبت، من نظيره مونزا بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وبالرغم أن الإنتر يسير بخطى ثابتة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على بنفيكا البرتغالي بثنائية دون رد في ذهاب ربع نهائي البطولة، واقترابه من التأهل إلى نصف النهائي، إلا أنه تلقى خسارة من مونزا، قد تبعده من المراكز الأربعة الأولى في مسابقة «سيري آ».

وأحرز لوكا كالديرولا هدف مونزا واللقاء الوحيد، في الدقيقة 78 من صناعة زميله باتريك تشيوريا.

ولم يستفد النيراتزوري من تعثر جاره ميلان، اليوم السبت، بتعادله مع بولونيا، وخطف المركز الرابع بالكالتشيو.

وبهذه النتيجة، أصبح إنتر ميلان في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وبات مهددًا بفقدانه لصالح أتالانتا صاحب المركز السادس، إذ جمع 51 نقطة من 30 جولة، فيما رفع مونزا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر.