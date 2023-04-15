 مدير أمن بورسعيد يتفقد الخدمات بمحيط الكنائس.. صور

تفقد اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، مساء اليوم السبت، الخدمات الأمنية بمحيط كنائس المحافظة، بالتزامن مع احتفالات وقداس عيد القيامة المجيد.

ووجه مدير الأمن، خلال إطلاعه على تنفيذ خطط تأمين الكنائس وانتشار القوات بمحيطها، باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه، خاصة في نقاط التفتيش الأمنية بمداخل الكنائس والخدمات المعينة على الطرق الرئيسية والخدمات المرورية.

وشدد على تطبيق القانون بكل حسم، مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان، ومساعدة الإخوة المسيحيين في التوجه للكنائس بكل يسر.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي جرى وضع بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، كما تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة الساحلية والميادين الرئيسية.

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