البنك الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق البنك الأهلى، على نظيره طلائع الجيش، بهدف، في الشوط الأول، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، الآن ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 25 بعد تسديدة من محمد هلال من يسار منطقة الجزاء حاول خالد سطوحي إبعادها ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ.

جاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي حراسة المرمي: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، محمد بسيوني، يعقوبو، وخط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، محمد هلال، محمود قاعود، أحمد ياسر، وخط الهجوم: أسامة فيصل".