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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول

البنك الأهلي
البنك الأهلي
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تقدم فريق البنك الأهلى، على نظيره طلائع الجيش، بهدف، في الشوط الأول، خلال المباراة التي تجمع الفريقين،  الآن ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

 

جاء الهدف في الدقيقة 25 بعد تسديدة من محمد هلال من يسار منطقة الجزاء حاول خالد سطوحي إبعادها ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ.

جاء تشكيل البنك الأهلى علي النحو التالي حراسة المرمي: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، محمد بسيوني، يعقوبو، وخط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، محمد هلال، محمود قاعود، أحمد ياسر، وخط الهجوم: أسامة فيصل".

البنك الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز