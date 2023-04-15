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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تدق لتعلن بدء قداس عيد القيامة

قداس عيد القيامة
قداس عيد القيامة
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دقت أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد.
فيما بدأ موكب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي إذ خرج من مقره يتقدمه الاساقفة والقساوسة وصولًا إلى الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

حيث يشارك بالحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوب عن الأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

كما يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد.

الأساقفة والكهنة البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية المرقسية صلوات القداس الإلهي