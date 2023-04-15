28 أبريل.. انطلاق المؤتمر الدولي العلمي السادس للفنون الأفريقية

ينطلق خلال الفتره من ٢٨ ابريل حتي ٣٠ ابريل الجاري المؤتمر الدولي العلمي السادس للفنون الافريقية (الفنون المصرية وتاصيل مفهوم الانتماء الوطني وذلك عبر نظام (on line) من خلال منصة اكاديمية الفنون بالجيزة وذلك بمشاركة دولية متميزة ، لدول :

تونس، الجزائر، جزر القمر، السودان، المملكة المغربية، السعودية ، الأردن ، لبنان، الكويت ، البحرين، السودان ، تشاد، الولايات المتحدة الأمريكية، العراق، سلطنة عمان، الإمارات المتحدة .

وتقدم للمؤتمر ما يزيد على 201 بحث علمي في مختلف الفنون، في مجالات المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية ، والموسيقى والفنون الحركية والفنون الشعبية وفنون الاداب، تم قبول 114 باحث عربي وافريقي من ستة عشر دولة، تحت إشراف لجنة تحكيم مكونه من 38 محكم دولي متخصص.

الجدير بالذكر ان د. إيمان مهران مقرر المؤتمر أكدت انه من خلال الست مؤتمرات العلمية المتخصصة السابقة في الفنون والآداب ، التي حملت معها أبحاثاً فنية هامة لترسيخ الدور المصري الرائد في إفريقيا، كان لها فاعلياتها ودعمها الأدبي من وزارة الثقافة، وهو ما مميز أكاديمية الفنون نحو التفرد في أبحاث نوعية من خلال تخصصاتها الفريدة .

وأضافت مهران أن فعاليات مؤتمرات الأكاديمية المرتبطة بإفريقيا، والتي استمرت على مدار الخمس سنوات المتتالية السابقة منذ 2019 حتي المؤتمر السادس المنتظر انطلاقة خلال أيام، قدمت أفكاراً ومناهج عمل فنية وتطبيقية، ودعمت التواصل بين باحثين الأفارقة من خلال أكاديمية الفنون كلها بهدف فتح آفاق لرؤية مختلفة للفنون الإفريقية .