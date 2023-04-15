ملخص حلقة 24 لمسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"

عرض مساء اليوم الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الرابعة والعشرون العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح"، ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

أبرز المشاهد

تبدأ الأحداث بلطم انشرح خديها بعد تصديق سميحة لكلام سمير عن بيع الشقة، و تخبر انشراح سميحة انها زارت بعض الناس للمباركة لهم ثم حدثت لهم حوادث "صدفة" تخاف سميحة من انشراح خاصاً بعد رويتها لسامح والإطراء على مظهره ثم يسقط سامح و تخاف سميحة اكثر و ترحب بانصراف انشراح فور المكالمة التي وردت لها، يخبر أكرم فوقية بما حدث مع سمير وعدة بوظيفة مناسبة، تشجع فوقية أكرم على قبول الوظيفة، يكتشف أكرم ان فوقية تصنع له الشاي من الماء الموجود في حوض السمك.

يلعب علي وسماح "شطرنج" في منزلهم منتظرين اكرم و فوقية استعدادا للرحلة الفيوم للبحث عن الجدة سوسو، يجلس اكرم امام علي متحدياً في لعبة الشطرنج و لكنه يسأل اين مكان حصان الشطرنج، تخبر سميحة فوقية ان الأطفال وهم صغار اسهل في تربيتهم و اقل في القلق عليهم، تستغرب فوقية من رأي سميحة في البقاء في مصر و تشرح لها سميحة انها تشعر بالأمان علي أبنائها في مصر اكثر من كندا خاصاً بعد أن ضاعوا مرتين ووجدتهم.

تتصل جاكي بسطوحي ويؤكد له وصوله أسفل بيت سميحة وتطلب منه ان ينفذ، يقوم سطوحي بإتلاف سيارة أكرم، يخبرهم علي انه زار سمير في ورشته و انها صغيرة الحجم و انه شاهد جاكي، يخبرهم أكرم انه لن يذهب معهم للفيوم بسبب عمله الجديد مع سمير في الشئون القانونية، ترفض سميحة شراء هدية للجدة سوسو و تخبرهم انها تشاءمت، تسأل سماح والدتها هل سيعودون لكندا بعد اخذ الميراث و تخبرها سميحة انها لا تدرك ماذا سيحدث لهم خاصا بعد كل الاحداث التي مروا بها.



ينادي الحسيني على سامح وعلي ويطلب منهم النزول ويبدوا عليه مسافر معهم للفيوم، يبكي أكرم على سفر فوقية ولكنه يبتسم فور ذهابها ويذهب أكرم بسيارته، يسأل علي الحسيني عن الطريق ولكنه يفضل النوم ويطلب منه ان يقظه فور وصولهم للفيوم، يجلس أكرم مع أصدقائه في المنزل احتفالا بعدم وجود فوقية والوظيفة الجديدة يلعبون طاوله.

يحاولون البحث في الفيوم عن "شبلانكا" ولا يجدونها، تخبر جاكي سمير انهم ركبوا سيارة أخرى غير سيارة أكرم، تقف سيارة علي في صحراء الفيوم معطله ويدرك علي والجميع ان الحسيني اوقعهم في فخ.

قصة مسلسل "1000 حمدله ع السلامة"

بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.



مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.