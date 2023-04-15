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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إطلاق جميع الأسرى ووقف إطلاق النار على طاولة المفاوضات السعودية اليمنية

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
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عقد الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر اليوم مجموعةً من اللقاءات في العاصمة اليمنية صنعاء شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني وإطلاق جميع الأسرى ووقف إطلاق النار والحل السياسي الشامل في اليمن، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 13 أبريل الجاري.

وأشارت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم /السبت/ إلى أن ذلك يأتي امتدادا للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021 وللأجواء الإيجابية التي وفّرتها الهدنة الإنسانية في اليمن التي أعلنتها الأمم المتحدة في 2 أبريل 2022، موضحة أن تلك اللقاءات والنقاشات اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية، مضيفة أنه سيتم استكمال تلك اللقاءات في أقرب وقت في ظل الحاجة إلى المزيد من النقاشات بما يؤدي إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية.

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