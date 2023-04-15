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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم الطلاب الحافظين للقرآن الكريم بمركز الحسنة بوسط سيناء

تكريم الطلاب الحافظين
تكريم الطلاب الحافظين للقرءان الكريم بمركز الحسنة بوسط سيناء
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نظمت إدارة أوقاف الحسنة بوسط سيناء  حفل دينى لتكريم  أبناء مدينة الحسنة الذين قاموا بحفظ كتاب الله الكريم تحت إشراف  الدكتور محمد محمد شبانه إمام وخطيب مسجد الرحمان بالحسنة و ناديه ضيف الله موجه بالتربية والتعليم و متطوعه لتحفيظ القرآن الكريم .

وجري تكريم كل من الطالبة هدى عيد على حافظه للقران الكريم كاملا مع التجويد حفص عن عاصم والطالبة حنان عطيه حسين وندى محمود عيد حافظتين لربع القرآن الكريم والطالبة ريم عيد على حافظه لخمس أجزاء من القرآن الكريم ومنهم من حفظ أربعة أجزاء وهم  رويدا صلاح عبد الخالق ونانسى محمد محروس وندى عادل محمود ومنهم من حفظ ثلاثة أجزاء منهم فرح محمد أحمد .

وتوج الفائزون بجوائز مالية وشهادات تقدير وتستمر مسيرة العطاء فى تحفظين أبناء وبناتنا لكتاب الله لتكتمل الصور الجميله والتى تجسدها القيم والمبادئ الدينية والأخلاق الحميدة والموروثات الدينية و العادات والتقاليد السامية لأبناء وبنات مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء .

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