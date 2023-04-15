ضبط صاحب مخبز استولى على دقيق مدعم بطنطا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بطنطا، استولى على 15 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بطنطا، من ضبط صاحب مخبز استولى على 15 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.