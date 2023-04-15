"خريجو الأزهر بمطروح" تهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد

بعث مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح برئاسة الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم السبت، برقية تهنئة لأقباط مصر عامة ومطروح خاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة عبد العظيم سالم خلال البرقية: “يسرني أن أبعث إلى جميع الإخوة الأقباط أخلص ال تهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا”.

وأكد رئيس مجلس إدارة المنظمة خلال البرقية أن عيد القيامة المجيد هو عيد لكل المصريين وأن توالي المناسبات الدينية للأقباط والمسلمين، يؤكد أن الله أراد لهذا الوطن الوحدة والتماسك، وأن أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا تزداد يوما تلو الآخر، داعيا الله أن تعم تلك الأعياد على مصرنا الحبيبة بأمن وأمان وسلام وأن يحفظها من كل مكروه وسوء وأن يحفظ لها ترابطها إلى يوم الدين.