محافظ بني سويف يُناقش التقرير الربع سنوي للمساهمات المجتمعية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية الدور الذي يسهم به المجتمع المدني في الدفع بكافة جهود الدولة في مختلف المجالات التنموية، خاصة الجمعيات الأهلية التي تعمل على محور أساسي، هو تعبئة جهود الأفراد:" رجال أعمال، متطوعين وغيرهم" لإحداث التنمية في المجتمع لصالح المواطنين، وحل مشكلاتهم، والإسهام في تكامل ودفع جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المحافظة هي أول من أطلقت وثيقة العمل الأهلي لتوحيد الجهود لـ 40 جمعية أهلية وصولا لـ 200 جمعية في المراحل القادمة ، بهدف تعظيم دورها التنموي، مُشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية قامت بدور مميز في كثير من الأزمات والمشكلات الطارئة ، وحاليا تواصل دعمها لجهود المحافظة في العديد من القطاعات الخدمية، بجانب دورها الأساسي التنموي، وهو ما يجسد أهمية دور المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك أثناء مناقشته التقرير الربع السنوي للمساهمة المجتمعية لجمعية الأورمان بالمحافظة، الذي أعده إمام أحمد، ورمضان عبد السلام مديرا مشروعات الجمعية ببني سويف، حيث كشف التقرير عن دور الجمعية في المساهمة في مجالات توفير مساعدات عينية للأسر الأولى بالرعاية والأيتام والأرامل ومحدودي الدخل والقرى الأكثر احتياجًا ، حيث بلغت قيمة المشاركة المجتمعية للجمعية بداية من شهر يناير حتى 30 مارس أكثر من 10 ملايين بإجمالي المستفيدين يزيد عن 13 ألف مواطن

وشاركت جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة طبية بقرية المحمودية مركز سمسطا، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120 مريضا بتكلفة إجمالية بلغت 19 ألفا و300 جنيه، وذلك قُبيل انطلاق شهر رمضان المبارك بأيام قليلة.

وفي نفس السياق شاركت الجمعية فى تنظيم قافلة علاجية مجانية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 110 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقريتي دلهانس والجمهود مركز الفشن ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف.

وتم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

كما تم توزيع عدد 33 ألف كيلو بطاطس على3300 أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمراكز ناصر وإهناسيا والواسطى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

ونفذت الجمعية عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ، بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين.