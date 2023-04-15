الإمارات تدعو كل أطراف النزاع في السودان للعمل على إنهاء الأزمة بالحوار

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة كل أطراف النزاع في السودان للعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.

وبحسب وكالة "وام، تتابع سفارة دولة الإمارات في الخرطوم بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتؤكد على موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.

كانت قوات الدعم السريع في السودان أعلنت اليوم السبت أنها سيطرت على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم و3 مطارات.

وقالت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، في بيان، إنها تمكنت من “السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيض وعدد من المواقع بالولايات الأخرى”.