بث مباشر.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة

تنقل البوابة نيوز البث المباشر لاحتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد القيامة المجيد ، من الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة .

ويتضمن برنامج الاحتفال خطاب الحفل الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة، ومشاركة الدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة في مصر الجديدة وقيادات الطائفة.

ويتخلل الكلمات والمشاركات مجموعة ترانيم يقدمها فريق ترانيم الحياة الأفضل، ومشاركة المايسترو ناير ناجي والسوبرانو ديانا إسكندر ومدرب الصوت شريف الضبع .

يشارك بالحضور مندوب رئاسة الجمهورية ، وعدد من المحافظين والوزراء الحاليين والسابقين وعدد من السفراء .

https://fb.watch/jWhQxZWPrK/?mibextid=kdkkhi