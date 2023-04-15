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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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تنقل البوابة نيوز البث المباشر لاحتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد القيامة المجيد ، من  الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة . 

ويتضمن برنامج الاحتفال خطاب الحفل الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة، ومشاركة الدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة في مصر الجديدة وقيادات الطائفة. 

ويتخلل الكلمات والمشاركات مجموعة ترانيم يقدمها فريق ترانيم الحياة الأفضل، ومشاركة المايسترو ناير ناجي والسوبرانو ديانا إسكندر ومدرب الصوت شريف الضبع . 

يشارك بالحضور مندوب رئاسة الجمهورية ، وعدد من المحافظين والوزراء الحاليين والسابقين وعدد من السفراء . 

https://fb.watch/jWhQxZWPrK/?mibextid=kdkkhi

البوابة نيوز البث المباشر عيد القيامه المجيد الطائفة الانجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة