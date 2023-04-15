محافظة الجيزة تضبط 2.5 طن لحوم وأسماك فاسدة

تواصل محافظة الجيزة، حملاتها التمشيطية من خلال أجهزتها المعنية لمواجهة كافه أشكال الغش والتدليس والتلاعب بأقوات المواطنين وضمان سلامه السلع الغذائية المعروضة .

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية .

كما شدد محافظ الجيزة علي ضرورة الإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم خلال شهر رمضان المبارك واستعدادا لإستقبال اعياد شم النسيم والفطر المبارك، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتابع محافظ الجيزة نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الأحياء المعنية في المرور علي السلاسل التجارية والمحال وثلاجات حفظ اللحوم والتي اسفرت عن إجمالي ضبط ٢.٥ طن لحوم ودواجن واسماك مملحه ومدخنة غير صالحه للاستخدام الادمي بسلاسل تجارية ومحال بأحياء الهرم والعمرانية والوراق وناحية أكتوبر .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط مخزن سري لذبح البتلو بحي جنوب الجيزة وقد تم التحفظ على المضبوطات وغلق المجزر المخالف بالاضافه الي تحرير ٨ محاضر لمنشأت مخالفه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافه المخالفات .