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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط شخصين هاربين من 187 سنة سجن بالنزهة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين  هاربين من 187 سنة سجن لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين بالنزهة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى 97 حكم قضائى بإجمالى 187 سنة حبس" - مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة) ، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية نصب ، حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" ، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية ، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى، و الترويج له من خلال صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. وتم بإرشاد أحدهما ضبط ( 4 أختام خاصة بمزاولة نشاطهما الإجرامى - عدد من الملفات بداخلها عدد من الشيكات المحررة لأشخاص غير معلومين- بعض العقود- جهاز "لاب توب").

.وأضافا بإرتكابهما 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان وإتهموهما بالنصب عليهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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