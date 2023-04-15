الكنائس المسيحية الأرثوذكسية في القدس تحتفل بيوم "سبت النور المقدس"

تحتفل اليوم الكنائس المسيحية الارثوذكسية في الاراضي المقدسة بكنيسة القيامة بسبت النور المقدس والذي يسبق عيد الفصح القيامة المجيدة غدا الاحد.

وكانت هذه الكنائس المسيحية احتفلت يوم أمس بالجمعة العظيمة وذلك بمسيرات دينية بدأت من كنيسة حبس المسيح التابعة للروم الارثوذكس الواقعة في الواد بلقرب من مدرسة العمرية في القدس القديمة.



و ترأسها عدد كبير من المطارنة والكهنة والأرشمندريتيين ورجال الايكليريوس والعلمانيين الارثوذكس ورئيس اساقفة جرش ثيوفانس،وممثلية قبرص للروم الارثوذكس الاكسرخس المتروبوليت تيموثاوس، والايكونومس فرح بدور، والأيكونومس جورج خضر براميكي، وشارك فيها عدد من المطارنة والاساقفة ورؤساء الكنائس الروسية واليونانية والرومانية والقبرصية والعربية الارثوذكسية وعشرات المئات من الزوار والحجاج من قبرص واليونان وروسيا وبلغاريا ورومانيا والمغتربين العرب الفلسطينيين الارثوذكس ورؤساء وأعضاء المؤسسات المسيحية الارثوذكسية،الكشفية ونادي الاتحاد الارثوذكسي العربي، ومختار طائفة الروم الارثوذكس جورج قمر، ووكلاء كنيسة مار يعقوب للروم الارثوذكس وصولا عبر طريق الالام وباب خان الزيت حاملين الصلبان المقدسة وهم يصلون الترانيم الدينية الى كنيسة القيامة.

وحسب الاستاتيسكو يغلق باب كنيسة القيامة ثم يفتح من قبل مسؤولي الباب أديب جودة وجيه نسيبة، ثم يدخل موكب الاحتفالات الى داخل الكنيسة بقيادة السكرتير العام للبطريركية رئيس اساقفة قسطنطيني أريسترخوس ورئيس الاساقفة أبيلا ذوروثيوس ورئيس كنيسة القيامة رئيس الاساقفة ايسيذوروس.

وفي المساء ترأس بطريرك القدس للروم الارثوذكس ثيوفيلوس الثالث صلاة وجناز المسيح في كنيسة القيامة وعاونه نائبه رئيس اساقفة قسطنطيني أريسترخوس، ورئيس اساقفة جرش ثيوفانس، ورئيس كنيسة القيامة رئيس الاساقفة ايسيذورس، ورئيس اساقفة أبيلا ذوروثيوس ولفيف من المتروبوليتين ورؤساء الاساقفة والمطارنة ورجال الاكليريوس حيث جرت صلوات الجناز على جبل الجلجله مكان الصلب والمغتسل المقدس داخل كنيسة القيامة بحضور قنصل اليونان العام ايفاجيلوس فليوراس ، والمئات من الحجاج اليونانيين والقبارصة والروس والرومان وصربيا واوكرانيا والجالية اليونانية في القدس..وقامت شبيبة الارثوذكس بمساعدة الحجاج والزوار اثناء المسيرة الدينية.



كنيسة الارمن الارثوذكس - القدس

كما ترأس صلاة جناز المسيح في كنيسة الارمن الارثوذكس داخل كنيسة القيامة الارشمندريت صموئيل،ولفيف من المطارنة و من كهنة الارمن الارثوذكس ورئيس الاستاتيسكو الارشمندريت غوريون حضرها الحجاج والزوار الارمن ووجهاء وابناء طائفة الارمن الارثوذكس، وفي الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس ترأس بطريرك القدس اللارمن الارثوذكس نورهان مانوغيان صلاة جناز المسيح في كنيسة كاتدرائية القديس يعقوب للارمن الارثوذكس في الحي الارمني بالقرب من باب الخليل في القدس،عاونه نائبه كبير الاساقفة سيفان غريبيان، ولفيف من المطارنة الارمن ورئيس الاستاتيسكو الارشمندريت غوريون ، وأعضاء أخوية مار يعقوب الارمنية الارثوذكسية ورجال الاكليريوس الارمن وتم قراءة الانجيل المقدس عن الصلب والطيب والقبر المقدس حضرها سفير وقنصل جمهورية أرمينيا و عشرات المئات من الحجاج والزوار الارمن القادمين من أرمينيا وكندا واستراليا وامريكا وأفريقيا ورؤساء المؤسسات الارمنية الارثوذكسية الكشفية والدينية والاجتماعية ووجهاء وأبناء الطائفة الأرمنية من القدس والاراضي الفلسطينية واسرائيل.

كنيسة السريان الارثوذكس - القدس

وترأس المطران مار أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي العام للكنيسة الانطاكية السريانية الارثوذكسية في القدس والاردن وسائر الديار المقدسة في الساعة الخامسة مساء أمس صلاة جناز المسيح في كنيسة القيامة عاونه الاباء الاجلاء الربان شمعون جان والربان بولس خانو، عاونهم الشماس الياس غطاس اوخضر السرياني ولفيف من الأباء الاجلاء السريان القادمون من السويد وهولندا والمانيا وكندا ولفيف من الشماسات قاموا بدورات احتفالية الى هيكل القديسة مريم المجدلية وحبس المسيح وجبل الجلجله وحجر المغتسل وتبخير الاماكن القدسة حول القبر المقدس داخل كنيسة القيامة شارك فيها المختار سامي برصوم ومجلس المله ورؤساء واعضاء المؤسسات السريانية الارثوذكسية الكشفية والنادي السرياني والهيئة النسائية السريانية الارثوذكسية وحشد كبير من الحجاج والزوار السريان من الهند والسويد والمانيا هولندا وكندا والمنطقة العربية.

كنيسة الاقباط الارثوذكس - القدس



كما ترأس رئيس الاساقفة الانبا أنطونيوس مطران كنيسة الاقباط الارثوذكس في القدس والشرق الادني صلاة جناز المسيح في كنيسة رأس المسيح لمريم العذراء داخل كنيسة القيامة عاونه الارشمندريت انطونيوس الاورشليمي،والارشمندريت عزريا الاورشليمي، ولفيف من الاباء الاجلاء ورجال الاكليريوس والشمامسة من القدس والدول العربية والمهجر ورئيس الاستاتيسكو سليم ميناريوس وجوقة الكنيسة بقيادة المرتل دانيال وجورج ميناريوس وقاموا بتبخير الاماكن المقدسة داخل كنيسة القيامة وحضر صلاة الجناز ممثل من السفارة المصرية وعشرات من الحجاج الاقباط من استراليا وكندا وامريكا وافريقيا واوروبا ومصر والراهبات الاقباط ومختار ووجهاء و أبناء رعية الاقباط الارثوذكس في القدس والاراضي الفلسطينية واسرائيل.



كنيسة الملاك للاحباش الارثوذكس - القدس



كما تراس المطران أبا امباكوب مطران الاحباش الارثوذكس في القدس صلاة جناز المسيح في كنيسة الملاك للاحباش الارثوذكس الواقعة بلقرب من كنيسة القيامة عاونه لفيف من المطارنة والكهنة ورجال الاكليريوس الأثيوبين والشمامسة ، وقراءات من الانجيل المقدس عن الآلام التي حدثت في مثلي هذا اليوم الجمعة العظيمة للسيد المسيح، حضرها سفير وقنصل اثيوبيا وعشرات المئات من الحجاج والزوار الاثيوبيين وجالية الأحباش في القدس والاراضي المقدسة وغيرهم .

الطائفة العربية الارثوذكسية - القدس



ترأس الايكونومس المتقدم في الكهنة فرح بدور كاهن طائفة الروم الارثوذكس في القدس والايكونومس الكاهن جورج خضر براميكي ، وترجمان الكبير لبطريركية الروم الارثوذكس الارشمندريت ماثيوس والأشمندريت نيكتاريوس والارشمندريت برثلماوس، مساء أمس في كاتدرائية القديس يعقوب للروم الارثوذكس ووكلائها الواقعة بالقرب من كنيسة القيامة الاحتفال الديني لجناز المسيح وخدمة الآلام الالهية المقدسة وصلاة الغروب لانزال المصلوب في الكفن تبع ذلك الدورة التقليدية والجنائذية من كنيسة كاتدرائية القديس يعقوب حيث حمل الكفن المغطى بالورود الى ساحة كنيسة القيامة وقد قاموا يثلاث دورات احتفالية وزعت خلالها الورود على جميع المؤمنين المشاركين في الاحتفال في الساحة الخارجية لكنيسة القيامة وشارك في حمل الكفن أعضاء المجلس الملي للروم الارثوذكس ورئيس وأعضاء كشاف نادي الاتحاد الارثوذكسي العربي، ورئيسة واعضاء جمعية حاملات الطيب الارثوذكسية، ووجهاء وأبناء الطائفة العربية الارثوذكسية وتقدم المسيرة حاملي الايقونات المقدسة والبيارق لكل عائلة أرثوذكسية عربية من قديم الزمان والمختار جورج قمر وعشرات الميئات من المصلين والمغتربين العرب ومن مختلف الرعايا المسيحية من القدس وضواحيها.

الطائفة العربية الارثوذكسية—أريحا



وفي مدينة أريحا ترأس الارشمندريت فيلومينوس كاهن طائفة الروم الارثوذكس في كنيسة النبي أليشع خدمة الساعات العظيمة المقدسة وصلاة الغروب لآنزال المصلوب تبع ذلك جناز المسيح عاونه عميد الكنيسة الدكتور حنا فراج ووكلاء الكنيسة وقد جرت ثلاثة دورات احتفالية داخل الكنيسة شارك فيها الجميع وحضرها المختارفؤاد جهشان والدكتور حنا فراج ووجهاء ورجالات وأبناء وعائلات طائفة الروم الارثوذكس وحشد من الزوار و الحجاج المتواجدين في مدينة أريحا.



الطائفة العربية الارثوذكسية في قطاع غزة



وفي قطاع غزة ترأس مساء أمس النائب البطريركي للروم الارثوذكس في غزة رئيس أساقفة طبريا ألكسيوس ممثلا عن بطريرك القدس للروم الارثوذكس ثيوفيلوس الثالث وساعده الارشمندريت أمفيلوخيوس الاحتفال الديني لخدمة الساعات العظيمة المقدسة وصلاة الغروب لجناز السيد المسيح في كنيسة القديس بورفيريوس للروم الارثوذكس وعاونهم لفيف من الشمامسة ووكلاء الكنيسة وجرت ثلاث دورات احتفالية داخل الكنيسة شارك فيها الجميع وحضرها مختار ورؤساء وأعضاء المؤسسات الارثوذكسية الكشفية وجمعية حاملات الطيب الخيرية الارثوذكسية والشبيية الرومية الارثوذكسية ومدرسة الاحد الارثوذكسية ووجهاء وأبناء وعائلات الروم الارثوذكس من أنحاء قطاع غزة.

كنيسة الاباء والاجداد للروم الارثوذكس – بيت ساحور

وفي بيت ساحور أحيت الطائفة الارثوذكسية العربية أمس ذكرى يوم الجمعة العظيمة أذ بدأت الصلوات والطقوس الدينية الخاصة بهذه المناسية المقدسة منذ ساعات الصباح ففي الساعة السابعة صباحا أقيمت في كنيسة الاباء والاجداد للروم الارثوذكس صلاة الجناز وتنزيل الجسد المقدس فيما ابتدأت في الساعة الخامسة مساء صلاة الجمعة المقدسة والتي تضمنت تقاريظ جناز السيد المسيح والتي أختتمت بالدورة الثلاثية داخل الكنيسة بمشاركة الاف المصلين والتي غصت بهم الكنيسة وساحاتها وباحتها على رحبها مما استدعى وضع شاشة كبيرة في قاعة الكنيسة المجاورة لتمكين اعداد كبيرة من مشاهدة الصلوات والطقوس الدينية التي تجري داخل الكنيسة والمشاركة فيها.كما تولى كشافة النادي الارثوذكسي الحفاظ على النظام داخل الكنيسة فيما قام رجال الشرطة الفلسطينية بتنظيم حركة السير والحفاظ على النظام في الشوارع المحيطة بالكنيسة..



كنيسة البشارة للروم الارثوذكس - الناصرة.



كما ترأس متروبوليت الناصرة كرياكوس واكسرخوس سائر الجليل في كنيسة البشارة للروم الارثوذكس في الساعة الخامسة صلاة الجمعة العظيمة المقدسة والتي تضمنت تقاريظ جناز السيد المسيح والتي أختتمت بالدورة الثلاثية داخل كنيسة البشارة للروم الارثوذكس بمشاركة الكهنة الايكونومس بشارة ورور الايكونومس لعازر عواد والايكونومس سمعان بجالي ورئيس مجلس الطائفة بسيم عصفور ولفيف من الشمامسة ومشاركة عشرات الميئات من المصلين من المؤسسات الارثوذكسية ومختار وأبناء ووجهاء وعائلاتها الذين غصت بهم الكنيسة كما تولى بشير ناصر رئيس كشافة الروم الأرثوذكس بالحفاظ على النظام داخل وخارج الكنيسة .



كنيسة الكسندر للروس الارثوذكس - القدس

أقيمت مساء أمس صلوات جناز المسيح في كنيسة ألكسندر للروس الارثوذكس الواقعة على طريق باب خان الزيت بالقرب من كنيسة القيامة في القدس القديمة شارك فيها لفيف من كهنة ومطارنة وراهبات الروس الارثوذكس وقام في خدمة جناز المسيح الراهبات الروسيات بدء الكهنة الروس خلالها بقراءة الانجيل المقدس عن الحدث العظيم في تلك الساعة العظيمة وفي اثناء الترانيم الدينية جرت توزيع الورود وأغسان من حوصلبان المباركة والمطعمة بالورد وتوزيعها على كافة المشاركين من المؤمنين الروس وغيرهم .