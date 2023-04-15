خالد يوسف لـ«البوابة نيوز»: رواية الكاتب يوسف إدريس سره الباتع تحمل رسالة

أكد المخرج خالد يوسف من خلال حواره مع «البوابة نيوز» أن رواية الكاتب الكبير يوسف إدريس قد قرأها وهو صغير السن.

وأضاف قائلًا: «هذه الرواية بالتحديد لها قصة وحكاية منذ أن قرأتها للمرة الأولى وأنا صغير السن، قد أثرت في وجعلتني أضع يدي على مواصفات الشخصية المصرية وطبيعتها».

وتابع «يوسف»: «قبل ثورة يناير بعامين سنة 2009 اشتريت الرواية من ورثة الأديب الراحل يوسف إدريس كي أقدمها في فيلم سينمائي وكانت رؤيتي في ذلك الوقت أن هذا هو فيلم الثورة الذي يستنهض همم المصريين ويجعلهم واثقين أنهم قادرون على التغيير».

وأضاف خالد يوسف «الرواية تحمل رسالة ملخصها (أن تجمع إرادة المصريين تجعل أجسادهم يفرز إكسيرا سحريا قادر علي صنع المعجزات)، وهذه حقيقة عندما تتجمع إرادة المصريين على شيء مهما كان هذا الشيء تستطيع أن تنجزه كما حدث في حرب أكتوبر مثلا،‎ وهذه قراءتي للرواية وهو ما أحببت أن أؤكد عليه في المسلسل».

وأشار إلى أن هناك ظروف حدثت ولم أقدم الفيلم وحدثت ثورة يناير ثم ثورة 30 يونيو ورأيت المعجزة بعيني وشاركت فيها فعدت وشرعت في تقديمها كفيلم في سنة 2014 ولم أستطع لانشغالي بدخولي البرلمان وشرعت في تقديمها للمرة الثالثة الآن ولكن كمسلسل لأنني رأيت أن قماشة المعالجة الدرامية للرواية كما كتبتها تحتاج إلى زمن أكبر من الفيلم فقدمتها في مسلسل.