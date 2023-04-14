ملخص حلقة 23 لمسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"

عرض مساء اليوم الثالثة والعشرون من مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.



وشهدت الحلقة الثالثة والعشرون العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

أبرز المشاهد.



تبدأ الاحداث بحديث سمير مع سميحة عن ظروف بيع شقتهم، ويطلب سمير من سميحة البعد عن انشراح لان عينها حاسدة، يخبر الحسيني سميحة ان الجدة سوسو لها صديقة تدعى زلابيا وتقيم في الفيوم وتطلب منه سميحة الذهاب معها للبحث عنها، تحاول نيللي التقرب من سامح ولكن فرق الثقافة يقف حائل بينهم، يذهب سامح مع نيللي لتصليح هاتفه، يحتد حسام على شخص يقوم بتصوير سماح في الشارع ويعترض على أسلوب تعاملها مع المارة ويخبرها الفرق بين الحياة في مصر وكندا ويبدوا عليه الغيرة.



يستغرب سامح من أسلوب البائعين في مصر وتحاول نيللي التعامل مع الموقف، يقابل سامح ونيللي سماح وحسام ويدور بينهم حديث، تحاول نيللي تقديم بعض النصائح لسماح حول علاقتها بحسام وسماح غير مباليه، يسأل حسام سامح عن ماذا سيحدث لهم لو لم يعثرون على الجدة سوسو ولكنه لا يجد اجابه يخبره بها.



تذهب سماح للمنزل وتجد انشراح تتحدث وهي نائمة على الكنبة، تتصل سميحة بعلي وتطلب منه الاستعداد للسفر للفيوم للرحلة بحث جديدة عن الجدة سوسو، تطلب سميحة من أكرم الذهاب معهم للبحث عن الجدة سوسو، تنزعج سميحة من وجود انشراح في البيت بعد كلام سمير عنها، يدخل أكرم منزله و يشتبك مع فوقية بشكل كوميدي و يعترف لها بكل مصائبه، تطلب انشراح من سميحة ان تذهب معها لسمير و لكنها تتهرب منها و بدوا على انشراح ادراك الامر و تعترف لها سميحة بما حدث مع سمير، تلطم انشرح خديها بعد تصديق سميحة لكلام سمير عن بيع الشقة، تخبر سميحة انشراح بما قاله سمير عنها، يخبر أكرم فوقية بما حدث مع سمير و وعدة له بوظيفة مناسبة.

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"

بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.



مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.