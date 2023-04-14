أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

استقرت اسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 رغم إجازة البنوك وذلك لمدة 3 أيام مقبلة نظرا للاحتفال بعيد القيامة المجيدة و شم النسيم.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيه للبيع

بلغ سعر اليورو نحو 33.96 جنيه للشراء و 34.08 جنيه للبيع

وصل سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.56 جنيه للشراء و 38.7 جنيه للبيع

وصل سعر الفرنك السويسري حوالي 34.6 جنيه للشراء و 34.72 جنيه للبيع

سجل سعر الـ100 ين ياباني حوالي 23.14 جنيه للشراء و 23.22 جنيه للبيع

وصل سعر اليوان الصيني لنحو 4.48 جنيه للشراء و 4.49 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع

وصل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع

بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100.7 جنيه للشراء و 101.05 جنيه للبيع.

