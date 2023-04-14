استقرت اسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 رغم إجازة البنوك وذلك لمدة 3 أيام مقبلة نظرا للاحتفال بعيد القيامة المجيدة و شم النسيم.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيه للبيع
بلغ سعر اليورو نحو 33.96 جنيه للشراء و 34.08 جنيه للبيع
وصل سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.56 جنيه للشراء و 38.7 جنيه للبيع
وصل سعر الفرنك السويسري حوالي 34.6 جنيه للشراء و 34.72 جنيه للبيع
سجل سعر الـ100 ين ياباني حوالي 23.14 جنيه للشراء و 23.22 جنيه للبيع
وصل سعر اليوان الصيني لنحو 4.48 جنيه للشراء و 4.49 جنيه للبيع
بلغ سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع
وصل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع
بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100.7 جنيه للشراء و 101.05 جنيه للبيع.
اقتصاد
أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 14 أبريل 2023
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استقرت اسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 رغم إجازة البنوك وذلك لمدة 3 أيام مقبلة نظرا للاحتفال بعيد القيامة المجيدة و شم النسيم.
استقرت اسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 رغم إجازة البنوك وذلك لمدة 3 أيام مقبلة نظرا للاحتفال بعيد القيامة المجيدة و شم النسيم.