ads
الجمعة 14 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

عملات
عملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت اسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 رغم إجازة البنوك وذلك لمدة 3 أيام مقبلة نظرا للاحتفال بعيد القيامة المجيدة و شم النسيم.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيه للبيع
بلغ سعر اليورو نحو 33.96 جنيه للشراء و 34.08 جنيه للبيع
وصل سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.56 جنيه للشراء و 38.7 جنيه للبيع
وصل سعر الفرنك السويسري حوالي 34.6 جنيه للشراء و 34.72 جنيه للبيع
سجل سعر الـ100 ين ياباني حوالي 23.14 جنيه للشراء و 23.22 جنيه للبيع
وصل سعر اليوان الصيني لنحو 4.48 جنيه للشراء و 4.49 جنيه للبيع
بلغ سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع
وصل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع
بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100.7 جنيه للشراء و 101.05 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي