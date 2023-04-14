غياب نجم الملكي.. قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة قادش، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2022-2023.

ويحل ريال مدريد، غدًا السبت، على نظيره قادش بملعب رامون دي كارنازا، بقيادة تحكيمية من جيسوس جيل مانزانو، حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الريال لمواجهة قادش، غياب نجم الفريق، البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد استبعاده من اللقاء بقرار من أنشيلوتي، الذي فضل إراحته رفقة زميله الألماني توني كروس؛ بسبب أحمال عضلية زائدة.

كما يستمر غياب الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، بسبب الإصابة التي عاودته مجددًا بعد عودته من فترة غياب طويلة عن الملاعب.

قائمة ريال مدريد

وجاءت قائمة ريال مدريد، على النحو التالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – جيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريازولا – لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير.

خط الوسط: لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس.

وفي الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – رودريجو جوس – ماريانو دياز.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، خلف برشلونة المتصدر وفي رصيده 72 نقطة، فيما يأتي قادش بالمركز الرابع عشر بـ31 نقطة.