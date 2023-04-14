وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد .



وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: “يسعدني أن أتقدم لقداستكم بأسمي وأرق التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، داعيا المولى عز وجل ان يعيد هذه الأيام علي قداستكم وعلي جميع أقباط مصر بالخير واليمن والبركات وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة و الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وكل عام وقداستكم بخير” .