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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

تهنئه
تهنئه
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بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد .

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: “يسعدني أن أتقدم لقداستكم بأسمي وأرق التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، داعيا المولى عز وجل ان يعيد هذه الأيام علي قداستكم وعلي جميع أقباط مصر بالخير واليمن والبركات وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة و الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وكل عام وقداستكم بخير” .

وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بطريرك الكرازة المرقسية