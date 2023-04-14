انفراد 18 أبريل.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة أوروبا

ينعقد مؤتمر أساقفة أوروبا للمرة الثانية، وذلك بإيبارشية باريس وشمال فرنسا يوم ١٨ أبريل ولمدة ٣ أيام.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بكلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس عبر تطبيق زووم على شبكة الإنترنت، بالآباء أساقفة إيبارشيات وأديرة قارة أوروبا.

ويستهل قداسة البابا الاجتماع بكلمة تحمل عنوان اللقاء "تحديات وتساؤلات المسيحي في المجتمع"

كما سيتحدث قداسته مع الآباء الحاضرين عن التحديات التي تواجه الشباب، ويطمأن قداسته على الأوضاع الروحية والصحية والرعوية لأبنائه كهنة ورهبان وشعب هذه الإيبارشيات.

ومن المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع الأنبا جبرئيل أسقف النمسا والمنطقة الألمانية بسويسرا، الأنبا أرساني أسقف هولندا وبلجيكا، الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، الأنبا لوكا أسقف جنوب فرنسا وجنيف والقطاع السويسري المحدث بالفرنسية، الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، الأنبا بافلوس أسقف اليونان، الأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا المجر ورومانيا والتشيك وسلوفانيا وبولندا، الأنبا برنابا أسقف روما والأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا وتوابعها، الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا الأنبا ميشائيل أسقف دير الأنبا انطونيوس بألمانيا، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو والأنبا دميان أسقف المانيا الشمالية .

ومن المقرر أن تدور مناقشات حول العمل الرعوي الذي يقومون به في إيبارشياتهم، والموضوعات التي تواجههم في خدمتهم.

جدير بالذكر أن المرة الأولى لهذا الاجتماع قد انعقدت في ٢٠٢٢ في إيبارشية ايرلندا واسكتلندا في ضيافة الأنبا أنتوني، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واقترحوا انذاك أن تخرج وثيقة عن الرؤية الكنسية فى الموضوعات التي تواجه شباب العالم حاليًّا، اتساقًا مع توصية المجمع المقدس للكنيسة خلال جلسته العامة لهذا العام بتخصيص العام من يونيو ٢٠٢٢ إلى يونيو ٢٠٢٣ لإعلاء قيم الأسرة تحت شعار "أسرتي مقدسة - My family is holy”.

وفي نفس السياق التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالآباء أساقفة إيبارشيات وأديرة قارة أوروبا،عام ٢٠٢٠، عبر تطبيق زووم على شبكة الإنترنت.

واستهل قداسة البابا الاجتماع بكلمة حملت عنوان "افرحوا في الرب كل حين"، ثم اطمأن قداسته على الأوضاع الروحية والصحية والرعوية لأبنائه كهنة ورهبان وشعب هذه الإيبارشيات.

وشاركه في الاجتماع آنذاك أعضاء سكرتارية المجمع المقدس، أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا جابرييل أسقف النمسا والمنطقة الألمانية بسويسرا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات.