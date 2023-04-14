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الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل شخص وإصابة آخرين إثر انقلاب حافلة تقل سائحين في كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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 أفادت الشرطة في كوريا الجنوبية بمقتل سائح وإصابة عشرات آخرين إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم على طريق بوسط البلاد.
وذكرت الشرطة - حسبما نقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري اليوم /الجمعة/ - أن الحافلة كانت تحمل   33 سائحا من الجنسية الإسرائيلية وكانت في طريقها إلى مدينة "غيونغجو" التاريخية الشهيرة التي تقع إلى جنوب شرق مدينة "تشنغجو" عندما انقلبت أمس الخميس.
وصرحت الشرطة بأن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها فيما بيدو لشدة انحدار الطريق واصطدم بالأشجار القريبة على جانب الطريق مما تسبب في انقلاب الحافلة.
وأوضحت السلطات المحلية أن سائق الحافلة والمرشد السياحي أصيبا أيضا جراء الحادث وتم نقلهما إلى المستشفى.
وبحسب المحققين، فإن أعمار ركاب الحافلة تتراوح ما بين الخمسين والسبعين ووصلوا البلاد في السادس من أبريل الجاري.

كوريا الجنوبية تشنغجو سائحين انقلاب الحافلة