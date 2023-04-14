تشاهدون اليوم.. مباريات متنوعة بالدوري المصري والدوريات العالمية

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 4 -2023 ، والتي تشهد العديد من المباريات المهمة على رأسها سبيزيا ضدلاتسيو فى الدوري الإيطالي، فضلا عن مباريات الدوري المصري أهمها الأهلى مع فاركو.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو X أوساسونا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كريمونيزي X إمبولي - الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
سبيزيا X لاتسيو – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شالكه 04 X هيرتا برلين – الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
تولوز X ليون – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
أنطاليا سبور X ألانيا سبور – الساعة 7:30 مساء
جالاتا سراي X قيصري سبور – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الاتفاق X الفيحاء – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC
الباطن X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
أسوان X بيراميدز – الساعة 9:15 مساء
الأهلي X فاركو – الساعة 9:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports
الاتحاد السكندري X سموحة – الساعة 9:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports.