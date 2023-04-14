تشاهدون اليوم.. مباريات متنوعة بالدوري المصري والدوريات العالمية

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 4 -2023 ، والتي تشهد العديد من المباريات المهمة على رأسها سبيزيا ضدلاتسيو فى الدوري الإيطالي، فضلا عن مباريات الدوري المصري أهمها الأهلى مع فاركو.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X أوساسونا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كريمونيزي X إمبولي - الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

سبيزيا X لاتسيو – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني

شالكه 04 X هيرتا برلين – الساعة 8:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تولوز X ليون – الساعة 9 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي

أنطاليا سبور X ألانيا سبور – الساعة 7:30 مساء

جالاتا سراي X قيصري سبور – الساعة 7:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الاتفاق X الفيحاء – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC

الباطن X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسوان X بيراميدز – الساعة 9:15 مساء

الأهلي X فاركو – الساعة 9:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports

الاتحاد السكندري X سموحة – الساعة 9:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports.