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الجمعة 14 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مباريات متنوعة بالدوري المصري والدوريات العالمية

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تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 4 -2023 ، والتي تشهد العديد من المباريات المهمة على رأسها سبيزيا ضدلاتسيو فى الدوري الإيطالي، فضلا عن مباريات الدوري المصري أهمها الأهلى مع فاركو.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو X أوساسونا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 
كريمونيزي X إمبولي - الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 
سبيزيا X لاتسيو – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 

مواعيد مباريات الدوري الألماني 
شالكه 04 X هيرتا برلين – الساعة 8:30 مساء 
 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 
تولوز X ليون – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي 
أنطاليا سبور X ألانيا سبور – الساعة 7:30 مساء 
جالاتا سراي X قيصري سبور – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الاتفاق X الفيحاء – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC 
الباطن X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC


مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
أسوان X بيراميدز – الساعة 9:15 مساء 
الأهلي X فاركو – الساعة 9:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports 
الاتحاد السكندري X سموحة – الساعة 9:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports.

تشاهدون اليوم مباريات اليوم الدوري المصري الأهلى فاركو