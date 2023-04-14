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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر| صلوات يوم "الجمعة العظيمة" من الكاتدرائية المرقسية برئاسة البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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ينقل موقع “البوابة نيوز” فعاليات البث المباشر لصلوات يوم الجمعة العظيمة، من الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، وتأتي الصلوات برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويشارك قداسته الصلوات عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بشجان حضور شعبي غفير من أقباط مصر المسيحيين.

البابا تواضروس الجمعة العظيمة بطريرك الكرازة المرقسية الكاتدرائية المرقسية أقباط