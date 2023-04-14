ينقل موقع “البوابة نيوز” فعاليات البث المباشر لصلوات يوم الجمعة العظيمة، من الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، وتأتي الصلوات برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ويشارك قداسته الصلوات عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بشجان حضور شعبي غفير من أقباط مصر المسيحيين.
البوابة القبطية
بث مباشر| صلوات يوم "الجمعة العظيمة" من الكاتدرائية المرقسية برئاسة البابا تواضروس
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ينقل موقع “البوابة نيوز” فعاليات البث المباشر لصلوات يوم الجمعة العظيمة، من الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، وتأتي الصلوات برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ينقل موقع “البوابة نيوز” فعاليات البث المباشر لصلوات يوم الجمعة العظيمة، من الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، وتأتي الصلوات برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.