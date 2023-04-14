تفاصيل انتشال جثتين لرضيعة وطفل بالمنيا

انتشل أهالي قرية ريدة في مركز المنيا، جثة طفلة رضيعة مجهولة عمرها عدة شهور من داخل ترعة، كما تم العثور على جثة طفل عمره 10 سنوات، داخل ترعة مكين بمركز أبوقرقاص.

ورجحت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية حول الواقعتين، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات، وتم إيداع الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي جثة الطفل "سعد.م" 10 سنوات، داخل ترعة جانبية بقرية مكين التابعة للوحدة المحلية بأتليدم في جنوب مدينة أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وأفادت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بجمع المعلومات ومعرفة ظروف وملابسات الحادث.

كما تلقى مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة طفلة رضيعة مجهولة الاسم والعنوان، داخل ترعة الجانبية بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وأفادت التحريات الأولية أن الجثة لطفلة رضيعة تبلغ من العمر عدة شهور، وتم العثور عليها داخل الترعة بقرية ريدة التابعة للوحدة المحلية لبني محمد سلطان، في غرب مركز المنيا.

وتكثف إدارة البحث من جهودها لتحديد هوية وأهلية الجثة وكشف ظروف وملابسات الحادث، وتباشر النيابة العامة التحقيق.