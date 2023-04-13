ننشر تفاصيل اجتماع أعضاء المجالس النيابية من الصحفيين مع البلشي ومجلس النقابة

عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، لقاء مع الصحفيين النواب، بمقر النقاء، بناءً على دعوة وجهها نقيب الصحفيين.

وأكد «البلشي» أن اللقاء هو جزء من التشاور والتعارف، وهو بداية لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات معكافة الأطراف المعنية، مشددًا على أن التحاور مع الزملاء النواب هو جزء أساسي لامتدادنا وقوتنا، وخاصة عند مناقشة القضايا التشريعية المتعلقة بالمهنة، والقوانين ذات الصلة، وتعزيزًا للتعاون والتنسيق المشترك بين النقابة وأعضائها من النواب.



وشدد على أن البيئة التشريعية المتعلقة بالعمل الصحفي تحتاج إلى تعديل في الفترة المقبلة، من بينهم قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، ومنع الحبس في قضايا النشر، معربا عن أمله أن يكون الاجتماع بداية لآلية دائمة للتنسيق في القضايا العاجلة والعلاقة مع السلطة التنفيذية،وصياغة وتوحيد الرؤى حول الأجندة التشريعية للنقابة على أن تكون البداية بموقف النقابة من الحوار الوطني.



وأشار إلى أن هذا اللقاء، بداية وامتداد لاجتماعات لاحقة ستعقد بين مجلس النقابة، ونقباء سابقين وشيوخ المهنة، وأعضاء المجالس السابقة، والأعضاء المنتخبين في المؤسسات الصحفية، وعدد من الخبراء، والمتخصصين، وأعضاء الجمعية العمومية، للتحاور والتشاور حول قضايا المهنة.

ووجه «البلشي» الشكر لكل الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين استجابوا لدعوتي لهم للاجتماع مع مجلس النقابة، في تقليد جديد بادرت إليه لبحث سبل التعاون بين مجلس النقابة والنواب الصحفيين في كافة المجالات وخصوصا التشريعية والخدمية .

وأشار إلى أن اللقاء جاء بمشاركة 20 نائبا صحفيًا حضروا اللقاء ولمن لم تمكنهم الظروف من الحضور ، قائلًا:٠ كان لقاء مهمًا وكانت مساهماتكم مهمة وثرية، وأتمنى أن يكون اللقاء بداية لآلية دائمة للتنسيق في القضايا العاجلة وصياغة وتوحيد الرؤى حول الأجندة التشريعية للنقابة".