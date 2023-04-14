محافظ الأقصر يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال الأعياد.. صور

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أمس الخميس، جلسة المجلس التنفيذي رقم 4 لعام 2023، بحضور كلا من: محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هدي المغربي السكرتير المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وشهدت الجلسة مناقشة الآتي:-

1 - مناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

2 - شدد المحافظ على رفع درجة الطوارئ بمستوى جميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف القطاعات، وتشكيل غرف عمليات خلال الإجازات واتخاذ ما يلزم من إجراءات مع تكثيف حملات الطب البيطري والتموين والمرور والحماية المدنية والجهات المعنية.

3 - تطرقت الجلسة إلى مستجدات الموقف الحالي لملفات المتغيرات المكانية وملفات تقنين أراضي الدولة واستعراض آخر مستجدات المراكز التكنولوجية.

4 - الاستعداد لتنفيذ الموجة رقم 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث أكد محافظ الأقصر على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف آية تعديات وإزالتها فورا، مشدداً على ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد، موجهاً كافة المسؤولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات.

5 - تم خلال الجلسة، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتربية والتعليم، وإدارة المواقف، والطب البيطري والمجازر.

6 - دراسة زيادة عدد السيارات خط الأقصر – طيبة.

7 - مناقشة ما تم إنجازه بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية ومبادرة 100 مليون شجرة .

8 - تضمنت أعمال الجلسة الموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية لمدينة إسنا ومدينة الطود، وبذلك يتم الانتهاء من اعتماد كافة المخططات التفصيلية لمدن المحافظة.

9 - تضمنت أعمال الجلسة موقف تحديث المواقع الالكترونية وتوثيق الصفحات الرسمية للجهات على شبكات التواصل.

10 - بدء إجراءات إعادة تفعيل المجلس الإقليمي للصحة بالمحافظة بهدف توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين جميع أجهزة الدولة المعنية والتكامل لدعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة.

11 - الموافقة على المذكرة الواردة من مركز ومدينة أرمنت بخصوص تطوير شبكة الطرق بمدينة أرمنت.

12 - استعراض تطبيق قانون 150 لانتظار السيارات، حيث تم طرح المزايدة العلنية العامة لاستغلال وتشغيل عدد أربعة شوارع لانتظار المركبات داخل نطاق مدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات وذلك في مزاد علني.

13 – استعرض محافظ الأقصر الكتاب الدوري لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية والمتضمن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين والمتضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والإستراتيجية وضبط الأسواق للتصدي لأي شائعات.

14 – استعراض ما توصل له ملف ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وقانون المحال العامة، وتحصيل مستحقات الدولة عن الإسكان البديل بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى.

15 - تناولت الجلسة عدد من الموضوعات التي عرضها المسؤولين والتي تضمنت تغيير بعض خطوط سير السيارات بوسط مدينة الأقصر بهدف إعادة تنظيم حركة المرور ومنع التكدس.

16 - تخصيص مساحة ٥٠٠ متر مربع بمركز ومدينة الزينية لإنشاء إدارة التضامن الاجتماعي بالزينية للتيسير على أهالي الزينية.

17 - تخصيص ٦٠٠ متر مربع بنجع الخلاليف بالمدامود بحري لإقامة مجمع خدمات اجتماعية.

18 - ناقشت الجلسة تخصيص مساحة لصالح مديرية الشئون الصحية بالأقصر لإنشاء مجمع محارق التخلص الآمن من النفايات الطبية، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية لمعاينة واختيار الموقع المناسب.

19 - تم موافقة أعضاء المجلس التنفيذي على إطلاق اسم الشيخ أحمد الحساني على معهد حاجر الضبعية بناءاً على المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بعد موافقة المنطقة الأزهرية والوحدة المحلية القروية لقرية سوزان مبارك التابعة لمركز القرنة وأهالي حاجر الضبعية.

20 – التأكيد على المسؤولين بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.

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اجتماع المجلس التنفيذي (1)

اجتماع المجلس التنفيذي (2)

اجتماع المجلس التنفيذي (3)

اجتماع المجلس التنفيذي (4)

اجتماع المجلس التنفيذي (5)

اجتماع المجلس التنفيذي (6)