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الخميس 13 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط تستقبل مدير مديرية المالية الجديد لبحث عددا من ملفات التعاون

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الخميس، الدكتور إسماعيل يوسف وكيل وزارة المالية ومدير المديرية المالية بدمياط، بعد تسلمه مهام عمله بالمحافظة، معربة عن خالص امنياتها له بالتوفيق والسداد فى مهمته الجديدة.

 

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتيرعام المحافظة، بحثت المحافظ مع مدير المديرية عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، علاوة على مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة حاليًا فى إطار عمل الجانبين.

 

وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية التواصل المستمر بين الجانبين وتعزيز اواصر العمل المشترك بما يدعم خطة العمل.

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