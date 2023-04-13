محافظ دمياط تستقبل مدير مديرية المالية الجديد لبحث عددا من ملفات التعاون

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الخميس، الدكتور إسماعيل يوسف وكيل وزارة المالية ومدير المديرية المالية بدمياط، بعد تسلمه مهام عمله بالمحافظة، معربة عن خالص امنياتها له بالتوفيق والسداد فى مهمته الجديدة.

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتيرعام المحافظة، بحثت المحافظ مع مدير المديرية عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، علاوة على مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة حاليًا فى إطار عمل الجانبين.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية التواصل المستمر بين الجانبين وتعزيز اواصر العمل المشترك بما يدعم خطة العمل.