حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023 طقس مائلًا للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وسيكون دافئًا على السواحل الشمالية وحارًا على جنوب الصعيد، في حين سيكون باردًا ليلاً على شمال البلاد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها وجود شبورة مائية متوقعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى ومن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشار الخبراء إلى ارتفاع نسبة الرطوبة التي ستصل إلى 70% في القاهرة الكبرى و 75% على الوجه البحري.

وستكون درجات الحرارة على القاهرة اليوم العظمى 26 والصغرى 16، والعاصمة الإدارية 26، 16 أما في أكتوبر 27، 15.