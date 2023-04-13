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الخميس 13 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تبرعات بكراتين رمضان من الاتحاد الأوروبي وسفارة ألمانيا.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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تبرع الاتحاد الأوروبي في مصر وسفارة ألمانيا الاتحادية في مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة بمواد غذائية اليوم الخميس في إطار حملة مؤسسة مصر الخير لإفطار صائم خلال شهر رمضان الكريم. 
وحرص السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وسفير جمهورية ألمانيا الإتحادية فرانك هارتمان وممثلوهم على التطوع لتعبئة كراتين الخير المحملة بالمواد الغذائية إيمانا منهم بدور وأهمية العمل التطوعي وتكاتف جميع الجهات لخدمة الفئات المهمشة.

وتبرع الاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1238 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا من مستحقي مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والمنيا وبني سويف خلال شهر رمضان.  

واصطف موظفو الاتحاد الأوروبي في مصر وممثلو السفارة الألمانية في القاهرة وموظفو بنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب موظفي وممثلي مؤسسة مصر الخير لتعبئة المواد الغذائية داخل كراتين الخير، بحضور المهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بالمؤسسة.

جدير بالذكر، أن مؤسسة مصر الخير كانت قد أطلقت حملة إفطار صائم في 21 فبراير الماضي، الموافق الأول من شعبان الماضي، ومازالت تواصل المؤسسة حملتها في رمضان  بالاستمرار في تعئبة كراتين المواد الغذائية التي تصل لكل أنحاء الجمهورية، فضلا عن إقامة الخيام الرمضانية، التي تقام فيها موائد الإفطار والسحور، والتي تقدم الوجبات الساخنة للأهالي والأسر المستحقة في القرى والنجوع، و  المناطق التي تتوافق عليها مؤسسة مصر الخير مع المتبرعين في كافة محافظات الجمهورية، كما تواصل المؤسسة الحملة حتى نهاية الشهر الكريم.

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