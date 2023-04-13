إزالة حالتي تعدٍ بالبناء في المهد بمطاى

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، حملة مكبرة برئاسة هشام فايز رئيس المركز، أسفرت عن إزالة حالة تعدي بحى شرق المدينة وتم رفع وقص أشاير الأعمدة الحديدية والتحفظ عليها، وإيقاف حالة أخرى بحى شرق المدينة حيث تم فك الشدة الخشبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على مواد البناء.