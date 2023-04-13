ads
الخميس 13 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة حالتي تعدٍ بالبناء في المهد بمطاى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، حملة مكبرة برئاسة هشام فايز رئيس المركز،  أسفرت  عن إزالة حالة تعدي بحى شرق المدينة وتم رفع وقص أشاير الأعمدة الحديدية والتحفظ عليها، وإيقاف حالة أخرى بحى شرق المدينة حيث تم فك الشدة الخشبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على مواد البناء.

التعديات على ألاراضى الزراعي محافظة المنيا الأراضي الزراعي الإجراءات القانونية المنيا