امرأة متزوجة من «دمية قماش» تدّعي أنها حامل في طفل ثاني.. صور

أثارت امرأة برازيلية تُدعى ميريفون روشا مورايس الجدل، بعدما أعلنت أنها حامل في طفل "قماشي" ثاني، وذلك نظرًا لأنها تزوجت من دمية قماش صنعتها والدتها لها بعدما كانت تشتكي من أنها وصلت إلى عمر الـ37 عاما ولا تزال عزباء.

ومن خلال مقطع فيديو انتشر لميريفون على تيك توك، أعلنت أن اختبار الحمل جاء إيجابي، وهو الأمر الذي تسبب في مشاهدة أكثر من 3 مليون للمقطع وأثار السخرية والجدل بينهم.

وبدت ميريفون في غاية السعادة وتقفز لأعلى ولأسفل وتبتسم وهي ترفع الاختبار أمام الكاميرا، بينما كتبت مورايس: "أنا حامل " .

ويذكر أنه بعد شهر العسل، "استقبل الزوجان" طفلهما الدمية "مارسيلينيو"، بحضور طبيب وممرضة في المنزل، وقامت مورايس ببث ذلك على الهواء مباشرة لجمهور من 200 شخص.

لكن مورايس تلقت العديد من الانتقادات والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم ذلك فقد اعتبرت أنها سعيدة مع عائلتها الجديدة.

وقالت مورايس في حديث صحفي: "عندما صنعت أمي مارسيلو وقدمتني إليه لأول مرة، وقعت في حبه ، كان حبا من النظرة الأولى".

وأضافت: "كنت حزينة بسبب عدم وجود شريك أثناء الذهاب للرقص ثم دخل مارسيلو في حياتي، وأعطى معنا للأمور".