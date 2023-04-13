برلمانية: قمة بن زايد والرئيس السيسي تفتح مجالات جديدة للتعاون

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو. لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي قام بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد للقاهرة، ولقائه الرئيس السيسي، قائلة: إن مصر والإمارات تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة، بالإضافة إلى تعاون بين البلدين في جميع المجالات، لافتا إلى أن لقاء الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد، تناول بحث سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر، بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.



ولفتت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلي أن زيارة الشيخ محمد بن زايد للقاهرة ولقائه السيسي، عكست تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك القضايا، كما أن الزيارة جاءت في توقيت دقيق للغاية، في ظل ما يتعرض له العالم من متغيرات إقليمية ودولية، تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية والتنسيق المشترك تجاه التطورات الإقليمية المختلفة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وتابعت التمامى، إن العلاقات المصرية الاماراتية، شهدت طفرة كبيرة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية خلال العقد الأخير، كما شهدت نموا ملحوظا في حجم التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، وهو ما يعود في الاساس للعلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والإمارات من ناحية، وتحرك الرئيس السسي وجهوده الهائلة لتمتين علاقات مصر الخارجية وبالخصوص الخليجية في مختلف الإمارات.

واختتمت، أن زيارة بن زايد للقاهرة تفتح مجالات هائلة جديدة للتعاون في المستقبل بين مصر والامارات وتؤكد متانة العلاقات وقوتها.