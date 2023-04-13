محافظ دمياط تناقش تطوير مصنع أبو جريدة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال منظومة النظافة بمدينة دمياط، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ونواب رئيس الوحدة المحلية ومديرى إدارات المركبات والشئون المالية وشئون البيئة بديوان عام المحافظة .

حيث تابعت المحافظ، انتظام توريد القمامة والمخلفات إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور، كما أكدت جاهزية المعدات المستخدمة بتلك المنظومة، مشيرة إلى انتظام تلك الأعمال بما يساهم فى دعم الجهود المبذولة للتحكم بمنظومة إدارة المخلفات تحقيق رؤية المحافظة للحفاظ على البيئة.