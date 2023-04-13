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الخميس 13 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"الصحفيين" تفتح باب الانضمام لعضوية اللجان والأنشطة المختلفة بالنقابة

الصحفيين
الصحفيين
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أعلن مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الانضمام لعضوية اللجان والأنشطة المختلفة بنقابة، بهدف تطوير الأداء النقابي، والمشاركة في تقديم الخدمات النقابية للصحفيين.
ولجان الأنشطة هي “الرعاية الصحية والاجتماعية، المرأة، النشاط، الشئون العربية والخارجية، التشريعية، الحج والعمرة، الإسكان، الخدمات والتكنولوجيا، تطوير المهنة والتدريب، الحريات، المعاشات، الاقتصادية، الثقافية والفنية”.

وأضاف المجلس، ترسل طلبات الانضمام على البريد الإلكتروني للنقابة elsahfyeen@gmail.com  أو رقم الواتساب ٠١٠٩٥٤٦٩٩٦٦، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الأربعاء المقبل، ويتولى رؤساء اللجان من أعضاء المجلس تحديد المواعيد المناسبة لعقد اجتماعات اللجان.

الصحفيين العمل تطوعي