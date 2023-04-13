محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون الصناعي مع شركة صينية

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، ليو أى مين، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، وذلك لبحث ومناقشة سبل التعاون بشأن مقترح إنشاء المرحلة الثالثة من المجمع الصناعى لـ"البروم والمعالجة".

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور ملامح مقترح التعاون، مؤكدا أنه سيجرى عمل دراسة جدوى وزيارة ميدانية لموقع المشروع خلال الزيارة المقبلة للوفد الأجنبي، حيث يتكون المشروع من جزئين: الملح الخام والكلور القلوي، وتبدأ الإنشاءات في نفس الوقت خلال فترة من 24 إلى 30 شهرًا، بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليون دولار أمريكي.

ومن جانبه، قدم ليو أى مين، رئيس مجلس إدارة المجموعة، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، وتقديم كامل الدعم حول ملامح التعاون وإقامة المشروع ببورسعيد، مؤكدًا حرصه على التعاون مع محافظة بورسعيد لما تشهده من طفرة تنموية غير مسبوقة.