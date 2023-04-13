لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي تنظم إفطارا رمضانيا بمنطقة امبابة

نظمت لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي، برئاسة الدكتور القس أسامة ناروز رئيس اللجنة، وبحضور القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار بسنودس النيل الإنجيلي، إفطارًا رمضانيا بمنطقة إمبابة بالشراكة مع كلٍّ من الكنيسة الإنجيلية الأولى برعاية القس مخلص وليم والكنيسة الإنجيلية الثانية برعاية القس صموئيل عطا، ونخبة من خدام الكنيستين الأولى والثانية، وأيضًا من جيران الكنيسة الأولى والثانية.
وقد شارك بالحضور كلا من : الشيخ الدكتور أحمد أبو طالب مسئول بمديرية الأوقاف بالجيزة والذي قدم كلمة عن الإخاء والمودة المتبادلة بين شركاء الوطن. وأيضًا الشيخ الدكتور محمد مصطفى شرف إمام مسجد طلعت حرب بإمبابة، والشيخ الدكتور مصطفى محمود إمام مسجد النور بإمبابة، والقس فوزي فرج راعي الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج.
وأيضًا شارك بحضور اللقاء رئيس حي شمال الجيزة المهندس أشرف بكر. لقد كان لقاءً ثريًا جمع الجميع على مائدة واحدة فتبادلوا فيه الحديث وتوطيد العلاقات بينهم قبل الإفطار وأثنائه وبعد ذلك تم اختتام اللقاء بكل الحب بعد تقديم كلمة شكر من القس مخلص وليم لجميع الحضور.