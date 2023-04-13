طلب إحاطة بشأن هطول الأمطار على المتحف المصري الكبير

تقدم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الخميس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الآثار والسياحة بشأن هطول الأمطار وعدم استيعاب شبكات الصرف لكمية المياه في مشروع المتحف المصري الكبير وأنه وإعمالًا لحكم المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب إحاطة إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ورئيس المجلس الأعلى للآثار، حيث إننا طالعنا جميعاً بالأمس هطول الأمطار في المتحف المصرى الكبير بالبهو الكبير وتجمعها بكميات كبيرة وعدم تصريفها بالشكل الذي يتماشي مع الأكواد العالمية لمعايير التعامل مع المقتنيات الأثرية المهمة التي يتم عرضها أو المزمع عرضها لاحقًا من المقتنيات المؤقتة مما يهدد سلامة المبنى والآثار المتواجدة بالمتحف، وكذلك الزائرين أو صورة مصر أمام العالم بمشروع بمثل هذا الحجم ويحدث ذلك من تجمع للمياه بكميات كبيرة لمجرد نزول الأمطار لبضع ساعات.

كما أن البيان الصادر من قبل وزارة الآثار والسياحة لم يتحدث أو يتناول من قريب أو بعيد سلامة المبنى والآثار المزمع عرضها بالمتحف من دخول تلك الأمطار وتجمعها بذلك الشكل أو إمكانية حدوث ذلك بعد افتتاح المتحف ووجود زائرين مما قد يهدد سلامتهم.