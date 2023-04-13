بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 4ر89 نقطة ليبلغ مستوى 18ر6993 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر1 في المئة.

وتم تداول 9ر148 مليون سهم عبر 10826 صفقة نقدية بقيمة 8ر48 مليون دينار كويتي (نحو 8ر147 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 17ر11 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5483 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 4ر36 مليون سهم عبر 2234 صفقة نقدية بقيمة 3ر3 مليون دينار (نحو 9ر9 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 118 نقطة ليبلغ مستوى 54ر7763 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5ر1 في المئة من خلال تداول 5ر112 مليون سهم عبر 8592 صفقة بقيمة 5ر45 مليون دينار (نحو 8ر137 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر12 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5498 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 في المئة من خلال تداول 7ر32 مليون سهم عبر 1807 صفقات نقدية بقيمة 13ر3 مليون دينار (نحو 4ر9 مليون دولار).