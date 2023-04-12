دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتقدم على تشيلسي في الشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد الإسباني، في الشوط الأول من مباراته ضد تشيلسي الإنجليزي بهدف للا شئ، خلال اللقاء المقام حاليًا بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما، هدف الريال في الدقيقة 21، بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس البلوز كيبا، الذي تصدى لكرة البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليسجلها الدولي الفرنسي في الشباك الخالية.

وأنقذ كيبا، الفريق اللندني أكثر من محاولة للاعبي الملكي لمضاعفة النتيجة، وفي الجهة المقابلة دافع تيبو كورتوا حارس الميرينجي ببسالة عن مرماه بانفراد تام للبرتغالي جواو فيليكس في دقائق المباراة الأولى.

وتقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، على أن تلعب مواجهة الإياب في ستامفورد بريدج معقل الفريق اللندني يوم 18 أبريل الجاري.

وجاء تشكيل ريال مدريد، كالتالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - إدوارد كامافينجا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - توني كروس

وفي الهجوم: رودريجو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل تشيلسي، على النحو التالي.

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تياجو سيلفا – ويسلي فوفانا – كاليدو كوليبالي

خط الوسط: ريس جيمس – إنزو فيرنانديز – نجولو كانتي – كوفاسيتش – بين تشيلويل

وفي الهجوم: رحيم ستيرلنج – جواو فيليكس.