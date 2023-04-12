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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. جيرو يقود هجوم ميلان أمام نابولي

جيرو مهاجم ميلان
جيرو مهاجم ميلان
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أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نظيره نابولي، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل ميلان، نظيره نابولي على ملعب سان سيرو، في المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقرر بيولي، الدفع بنفس تشكيل المواجهة الأخيرة في الدوري الإيطالي أمام نابولي، والتي انتهت بفوز الروسونيري برباعية نظيفة.

ويقود الفرنسي أوليفييه جيرو، هجوم الأحمر والأسود، بمعاونة رافائيل لياو وبراهيم دياز، على أن يتواجد الجزائري إسماعيل بن ناصر في وسط الميدان.

تشكيل ميلان لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ميلان، كالآتي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: ديفيد كالابريا - سيميوني كيير - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط الدفاعي: إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي

خط الوسط الهجومي: براهيم دياز - رادي كرونيتش - رافائيل لياو

وفي الهجوم: أوليفييه جيرو.

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