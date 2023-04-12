وزير الاقتصاد التونسي: نحرص على تنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاحات بشكل تدريجي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة التونسية مؤخرا بشكل تدريجي بما يساعد على استرجاع نسق النمو واستعادة التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، مشيرا إلي الإصلاحات الأخرى التي تم إقرارها لها علاقة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، فضلا عن ما تضمنته الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 والمخطط التنموي 2023-2025 من توجهات كبري وبرامج.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد التونسي مع السيدة Odile Renaud BASSO رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(BERD) في إطار مشاركته باجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 - 14 أبريل الجاري والتي تطرّق خلالها الجانبان إلى تطور التعاون المالي والفني الجاري وبرامج العمل للفترة القادمة وذلك حسبما أفادت وزارة الاقتصاد التونسية.

وثمن الوزير مساهمات البنك في دعم البرامج الإصلاحية وإنجاز العديد من المشاريع التنموية، مؤكدا مواصلة هذا التعاون المثمر خاصة في المجالات الواعدة وذات الأولوية على غرار الطاقات المتجددة من ذلك مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا(EL MED) إضافة إلى مواصلة المساهمة في توفير الدعم لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

من جانبها، جددت السيدة Odile Renaud BASSO استعداد مؤسستها لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية لاسيما المتعلق منها بإصلاح المؤسسات العمومية، فضلا عن الاستعداد للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية خاصة في القطاعات الهامة والحيوية كالطاقات المتجددة والنقل وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وغيرها،إضافة إلى مواصلة دعم القطاع الخاص.

وأكدت رئيسة البنك ضرورة بلوغ تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حتي يتواصل دعم الشركاء لها لاسيما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معربة عن استعداد مؤسستها لدعم الإصلاحات التي وضعتها الحكومة ومساندة تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط بالسيد Jin LIQUN رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية Asian Infrastructure Investment Bank، الذى انضمت تونس إلى عضويته سنة 2022.

وتم خلال اللقاء بحث مستقبل التعاون المالي بين تونس والبنك وفرص الاستثمار المتاحة في العديد من المشروعات العمومية ذات الأولوية في إطار المخطط التنموي 2023-2025 خاصة في قطاعات، الطاقات المتجددة والنقل الحديدي وتحلية مياه البحر وغيرها من المشروعات المهمة.