شوقي علام يوضح حكم الطلاق في رمضان.. فيديو

أكد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أن الطلاق هو الحل حال استحالة الحياة بين الزوجين، ويجب أن يوضع في هذا الموضع والمكان ولا يتعداه إلى أماكن أخرى، مشيرا إلى أن الطلاق في نهار رمضان مثل غيره في باقي الأيام والشهور.

ولفت الدكتور شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع على قناة صدى البلد، أن علماء دار الإفتاء يحققون مع الزوج؛ لمعرفة هل كان مدركًا لتلك المسألة والكلمة وما يترتب عليها، وهل صدرت عن رضا حقيقي عنده وقصد، فإنه حينها يقع الطلاق.

وأغلب من يأتون للدار عبارة عن أيمان طلاق يحاول بها الناس علاج مشكلة قد تكون بعيدة كل البعد عن المشكلات الزوجية، وهذا كله بسبب عدم الفهم الحقيقي للغاية من الطلاق.

وأوضح المفتي بعض أحكام الطلاق التي وضعها الشرع الشريف وأقرها الفقهاء، والتي تعد بمثابة فرصة أخرى لكي يراجع الزوجان موقفيهما ويكون لديهما فرصة جديدة لاستمرار الحياة الزوجية.