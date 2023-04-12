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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

حجازي يتابع انتظام سير العمل بديوان "التعليم" في العاصمة الإدارية

وزير التعليم يتابع
وزير التعليم يتابع سير العمل
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 أجرى  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جولة تفقدية بالوزارة للاطمئنان على انتظام سير العمل للإدارات التي انتقلت للعمل بشكل تدريجي بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية، كما استعرض خطط تقييم وتدريب الموظفين المقرر انتقالهم لمقر الوزارة الجديد.

 وعقد وزير التعليم اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة رباب زیدان مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية ونهاد سعد مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى وعمرو الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

 

الإدارية الجديدة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم العاصمة الإدارية الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة