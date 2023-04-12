حجازي يتابع انتظام سير العمل بديوان "التعليم" في العاصمة الإدارية

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جولة تفقدية بالوزارة للاطمئنان على انتظام سير العمل للإدارات التي انتقلت للعمل بشكل تدريجي بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية، كما استعرض خطط تقييم وتدريب الموظفين المقرر انتقالهم لمقر الوزارة الجديد.

وعقد وزير التعليم اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة رباب زیدان مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية ونهاد سعد مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى وعمرو الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.