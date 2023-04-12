انطلاق مبادرة يلا نعيد في مراكز الشباب والرياضة بدمياط

أعلنت إدارة الشباب في مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط ،عن انطلاق ‏مبادرة يوم الخير تحت شعار " يلا نعيد " بمشاركة أندية الفتاه و يستمر الخير ، بشهر الخير لتجميع الملابس وتكييسها وتوزيعها علي الأسر الأكثر احتاجا خلال النصف الثاني من شهر رمضان المعظم ، بمراكز شباب: مدينة عزبه البرج ومركز شباب مدينة السرو .

تهدف المبادرة لتجميع الملابس وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا خلال النصف الثاني من شهر رمضان المعظم .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

وجه الدكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية مديري الإدارات الفرعية بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية بصفه مستمرة علي مختلف الهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على حسن سير العمل والانضباط داخل مراكز الشباب والاندية .

وقام دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية بمتابعة مفاجئة لمركز شباب شطا التابع لإدارة شباب دمياط .

كما وجه المدير العام بالاستغلال الأمثل للملاعب الخماسية وتأجيرها بما يسهم في تنمية الموارد المالية للمركز بما يعود علي أعضاء المركز بتقديم خدمات جيدة لهم .

وتابع دكتور وليد الشاذلي مركز شباب السيالة ، ووجه باستكمال سجلات الأنشطة المختلفة و سجلات العضوية وسجل الجمعية العمومية .

وأكد على ضرورة الرقابة على أداء العاملين لتحقيق الانضباط و سير العمل وأكد على معاقبة كل من يتهاون ويقصر فى عمله وعلى مكافأة من يعمل بكل جد وإخلاص واجتهاد.

وقال الدكتور وليد الشاذلي، أنه قد أسدل الستار علي تصفيات الأدوار النهائية للدورة الرمضانية لكرة القدم للأندية الصغيرة والاحياء الشعبية والتى تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية من خلال الادارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط

